09/12/2017   PAUL MC CARTNEY   Ritrovato un raro disco natalizio del 1965, composto per gli altri 3 Beatles, ascoltatelo qui!

Grazie a Dangerous Minds è stato trovato e pubblicato online un disco estremamente raro (erano note solo tre copie) inciso da Paul McCartney, all’epoca bassista dei Beatles, nel Natale del 1965 per i compagni della band. Paul, in un’intervista realizzata sempre da Dangerous Minds nel 1965, disse: “Avevo due registratori in casa sui quali ho realizzato qualche registrazione di prova e qualche audiocassetta. E una volta messo insieme qualche pezzo, è uscito qualcosa solo per gli altri Beatles. Qualcosa di divertente da suonare la sera.[…] Era solo una raccolta di cose strane”. Il nastro pare sia stato aggiustato e dura 18 minuti. Ascoltalo dal player qui sotto.

Redazione