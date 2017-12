10/12/2017 – 14:00 #RAI1- DOMENICA IN: Musica, cinema, sport e altre storie. Tra gli ospiti Beppe Vessicchio ma anche Valerio Scanu, Christian De Sica, Enrico Brignano,Filippo Bisciglia e tanti altri…

Una vera e propria icona dell’Ariston, il maestro Beppe Vessicchio. Continua con lui il viaggio di “Aspettando Sanremo” a “Domenica In”, il programma condotto da Cristina Parodi con la sorella Benedetta Parodi in onda domenica 10 dicembre alle 14.00 su Rai1. Con Beppe Vessicchio anche il duo formato da Aleandro Baldi e Francesca Alotta, passato alla storia sanremese con “Non amarmi” e Sandro Giacobbe con l’indimenticabile “Gli occhi di tua madre”. In studio un critico d’eccezione, Mauro Coruzzi, in arte Platinette. Ancora musica con la voce di Valerio Scanu, che ripercorre la sua carriera di successi con qualche assaggio del concerto di Natale, previsto per il 16 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

In primo piano anche l’attualità, con i fatti più importanti della settimana raccontati da Cristina attraverso testimonianze, filmati inediti e ospiti in studio. Obiettivo, inoltre, sul cinema italiano sui film di Natale con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone e il cast di “Poveri ma ricchissimi”.

Con Claudio Lippi, invece, torna lo spazio dedicato a “Tale & Quale Show”, con i divertenti “dietro le quinte” e l’intervista al protagonista di una fra le gare più seguite del piccolo schermo, Filippo Bisciglia.

Nella rubrica “Da Campione a Campione” Adriano Panatta incontra l’ex schermidore Aldo Montano, per ricordare trionfi olimpici e allori mondiali.

E ancora, Benedetta prepara nuovi dolci golosi insieme alla sua squadra di piccoli aiutanti pasticceri, mentre le telecamere di “Domenica In” entreranno “A casa di…” Massimo Ciavarro, che cucina con Benedetta una ricetta vip. Non mancano le divertenti incursioni di Leonardo Fiaschi con i suoi improbabili personaggi.

“Domenica In” è un programma prodotto da Rai1 e firmato da Tiziana Martinengo, Maria Cristina Crocetti, Riccardo Sfondrini, Gianluigi De Stefano, Lucia Leotta, Caterina Manganella, Luca Rea, Gianmaria Tavanti, Caterina Varvello. Le scenografie sono di Claudia Sammicheli. Il produttore esecutivo è Maria Blanda Freni. La regia è di Fabrizio Guttuso Alaimo.