10/12/2017 – 20:35 #RAI1: CHE TEMPO CHE FA – Ospiti gli U2, il presidente Pietro Grasso, Roberto Bolle

Domenica 10 dicembre, alle 20.35, su Rai1, nuovo appuntamento con lo show “Che tempo che fa“. Tornano ad esibirsi e a raccontarsi in esclusiva nello show di Fabio Fazio, gli U2 in occasione dell’uscita del disco “Songs of Experience”, ideale seguito del precedente “Songs of Innocence” (certificato doppio platino in Italia), presentato, sempre in anteprima, a Che tempo Che fa nel 2014. Ospite della serata, il Presidente del Senato Pietro Grasso, candidato premier per le elezioni politiche del 2018 con “Liberi e Uguali”, neonata lista di sinistra. Interverranno anche Renzo Arbore e Nino Frassica, alla vigilia di “Indietro tutta 30 e l’ode” – lo show in prima serata che sarà in onda il 13 e il 20 dicembre su Rai2 per celebrare i trent’anni della nascita del glorioso “Indietro tutta”, con loro nel programma ci sarà anche Andrea Delogu. Arbore regalerà al pubblico di Che Tempo che Fa anche un’esibizione canora tratta dal suo ultimo progetto discografico “Arbore Plus”. E poi ancora Roberto Bolle, la star della danza internazionale, alla vigilia della messa in onda del suo attesissimo show “Roberto Bolle – Danza con me” – in onda in prima serata su Rai1 il 1° gennaio. Bolle presenterà Ahmad Joudah, il ballerino siriano perseguitato dall’Isis, diventato simbolo della lotta per la libertà e del valore salvifico dell’arte. Anche Fabio Volo, al suo ennesimo successo editoriale all’attivo “Quando tutto inizia” edito da Mondadori, sarà intervistato nella prima parte del programma. Infine la musica continua con l’esibizione di Francesco Gabbani, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia e Filippa Lagerback.

Redazione