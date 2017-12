10/12/2017 – 21:00 #RAI GULP: LILO & STITCH Il film di animazione Disney in prima serata

Domenica 10 dicembre, alle 21 su Rai Gulp, andrà in onda il film di animazione “Lilo & Stitch”. Diretto da Dean DeBlois e Chris Sanders, l’opera è il 42° classico Disney e contiene nella colonna sonora canzoni di Elvis Presley, considerato dalla giovane protagonista un cittadino modello. Lilo è una bimba che, dopo la morte dei genitori, vive alle Hawaii con la sorella maggiore Nani. Le due cercano di cavarsela come possono, ma le cose vanno male e gli assistenti sociali minacciano di separarle. Stitch è invece il frutto di un esperimento genetico alieno (esperimento 626 programmato per distruggere tutto ciò che incontra) che, sfuggito ai suoi creatori, si rifugia sulla terra. Per salvarsi la pelle è disposto a fingere di essere persino un tenero cucciolo, proprio quello che Lilo, sempre sola in quanto isolata dalle amiche, sceglie di adottare. E così Lilo adotta Stich e dopo una serie di iniziali problemi e incomprensioni con il suo affetto riuscirà ad ammorbidire il caratteraccio del piccolo alieno. Insieme combatteranno contro gli scagnozzi inviati da Turo per catturarlo e contro l’assistente sociale (non così cattivo come sembra) che vuole separare Lilo da Nani per affidarla a una famiglia “regolare”. Alla fine il sogno di Lilo di costruire una “hoana” (che in lingua hawaiana significa famiglia allargata, dove più che i legami di sangue contano i sentimenti reciproci), diventa realtà.