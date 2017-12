11/12/2017 – 23:20 #RAI1: CHE FUORI TEMPO CHE FA Ospiti di Fazio: Lino Banfi, Gabriel Garko, Ugo Pagliai, Maurizio Crozza

Lunedì 11 dicembre, alle 23.20 su Rai1, nuovo appuntamento con il tavolo del lunedì di Che Fuori Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Come sempre, Che Fuori Tempo Che Fa sarà aperto dalla copertina di Maurizio Crozza. Al tavolo, oltre alla presenza fissa di Fabio De Luigi, saranno presenti: Lino Banfi, che ha da poco partecipato in veste di giurato alla 60esima edizione dello Zecchino d’Oro, Gabriel Garko e Ugo Pagliai, reduci dalla tournée teatrale appena conclusa della divertente commedia “Odio Amleto” dell’americano Paul Rudnick, con Paola Gassman e la regia di Alessandro Benvenuti. Poi Simone Salvini, chef noto al grande pubblico grazie all’imitazione di Maurizio Crozza, dal 2016 ha creato la Funny Veg Academy, una delle prime accademie con corsi professionali di alta cucina vegana. E ancora Alfonso Signorini, nelle librerie con Ciò che non muore mai. E Letizia Paternoster, stella nascente del ciclismo italiano, tra le finaliste per la categoria “Donna dell’Anno” dei Gazzetta Sport Awards 2017, solo nel 2017 la giovane sportiva ha conquistato numerose medaglie imponendosi anche a livello internazionale. Antonio Cabrini commenterà gli episodi più significativi della settimana sportiva.