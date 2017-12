Sabato 9 dicembre è andato in onda il quarto speciale di Amici17 che è stato caratterizzato dalla polemica tra il cantante della Squadra del Fuoco, Luca Vismara e il “professore” Rudy Zerby a cui l’allievo nel ritenersi “umiliato” ha ricordato quanto i suoi giudizi siano stati spesso smentiti nei fatti.

Per Zerbi Luca è “antico”, infatti dopo averlo ascoltato in un pezzo, ha sentenziato:“Questa è una fotocopia sbiadita di un qualcosa che c’era 30-40 anni fa. Cantando così e suonando così, io l’unico consiglio che ti posso dare è di provare a cantare in una cover band“. Ma il ragazzo non ci sta e rifacendosi a delle dichiarazioni rilasciate da Zerbi in alcune interviste gli dice: “Lei aveva bocciato Emma e guardi dove è arrivata…aveva affermato che Giusy Ferreri fosse finita – e adesso lei è seduta al suo fianco. … Non solo, visto che Zerbi aveva paragonato i suoi brani a “sigle dei cartoon”. gli ha pure ricordato che Cristina D’Avena è attualmente prima in classifica con un album di sigle di cartoni animati. Insomma l’ha accusato di sapere solo criticare senza premurarsi di dire dove sta l’errore.

Redazione

Redazione