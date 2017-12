ASCOLTI TV di Domenica 10 Dicembre: STRAVINCE la fiction ROSY ABATE – La Serie – “DOMENICA IN” NON FA IL BOTTO NONOSTANTE L’ASSENZA DI DOMENICA LIVE.

Gli ascolti Tv e l’Auditel di domenica 10 dicembre come prevedibile hanno premiato la seguitissima fiction Rosy Abate – La Serie su Canale 5, nel PrimeTime, che è stata vista da 5.291.000 spettatori con il 20,9 % di share. Che Tempo Che Fa su Rai1 condotto da Fabio Fazio ha invece raccolto 3.978.000 spettatori pari al 14.6% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha attirato 2.272.000 spettatori per il 13% di share, riconfermandosi su uno standard non certo esaltante rispetto alle aspettative.

Anche nel Pomeridiano, Rai1 con il suo programma di intrattenimento condotto da Cristina e Benedetta Parodi Domenica In non riesce ad eccellere, infatti registra un leggero aumento negli ascolti ma non fa comunque il botto nonostante l’assenza su Canale5 di Domenica Live, in pausa natalizia, raggiungendo il 14,4%, di pochissimo superiore al programma in controproduzione su Canale5 Domenica Rewind (il meglio di Domenica Live) che ha raccolto 2.517.000 spettatori con il 14.2% di share.

Redazione