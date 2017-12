UMBERTO TOZZI: Il concerto-evento “40 ANNI CHE TI AMO” dopo il grande succcesso andrà in onda sabato 23 dicembre in prima serata su Canale 5!

UMBERTO TOZZI

DOPO IL GRANDE SUCCESSO DEL CONCERTO ALL’ARENA DI VERONA

“40 ANNI CHE TI AMO”

ANDRÀ IN ONDA SABATO 23 DICEMBRE IN PRIMA SERATA SU CANALE 5!

L’appuntamento è l’occasione per celebrare ancora una volta la carriera

di uno dei più grandi cantautori italiani insieme a

GIANNI MORANDI, ENRICO RUGGERI,

MARCO MASINI, AL BANO, FAUSTO LEALI e RAF

Dopo il grande successo all’Arena di Verona, il concerto-evento di Umberto Tozzi “40 ANNI CHE TI AMO” andrà in onda sabato 23 dicembre in prima serata su Canale 5, con la regia di Roberto Cenci. L’appuntamento televisivo sarà l’occasione per celebrare ancora una volta la carriera di uno dei più grandi cantautori italiani e i 40 anni di una delle sue canzoni più amate di sempre, “Ti Amo”!

GIANNI MORANDI, ENRICO RUGGERI, MARCO MASINI, AL BANO, FAUSTO LEALI e RAF sono i grandi ospiti che hanno accompagnato UMBERTO TOZZI sul palco dell’Arena di Verona e impreziosito la serata a lui dedicata!

L’evento è stato prodotto da F&P Group, Momy Records, Concerto Music e Saludo.

