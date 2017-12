Fabrizio Frizzi mostra i segni della sua battaglia.

“Combatto per riprendermi…“, aveva scritto su Facebook poche settimane fa e Fabrizio Frizzi sta mantenendo la “promessa”. Come riporta TgCom24, dimesso dall’ospedale agli inizi di novembre, dopo il ricovero per l’ischemia, che lo ha colpito il 23 ottobre, il conduttore è tornato alla sua vita e presto riprenderà anche il timone della sua trasmissione. Intanto, come si vede negli scatti di Diva e Donna, passeggia per Roma mostrando i segni della sua battaglia e quindi la parte del capo in cui i capelli sono stati presumibilmente tagliati durante il suo ricovero, dove si può notare una lenta ricrescita…

Dal 15 dicembre, come ha annunciato a sorpresa durante “La prova del cuoco” dove è stato ospite di Antonella Clerici, tornerà anche in tv, a condurre il suo show, temporaneamente passato nelle mani del “supplente” e caro amico Carlo Conti.