FABRIZIO MORO: IL 16 GIUGNO IN CONCERTO ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA ….E ARRIVA IN PRIMAVERA 2018 UN NUOVO PROGETTO DISCOGRAFICO!

Comunicato Stampa

Dopo due date sold out al PalaLottomatica di Roma per il “PACE LIVE TOUR 2017″

FABRIZIO MORO

IL 16 GIUGNO IN CONCERTO ALLO

STADIO OLIMPICO DI ROMA

…. arriva in primavera 2018 un nuovo progetto discografico!

Dopo grande il successo del “Pace Live Tour 2017” con due date sold out al PalaLottomatica, il 16 giugno FABRIZIO MORO sarà in concerto allo STADIO OLIMPICO di Roma per la prima volta nella sua carriera!

Per l’occasione, con un video sui social al link http://bit.ly/2C8Cqt3, Fabrizio Moro ha dichiarato: «Eccolo! Siamo qui al Bloom Recording Studio di Guidonia, stiamo registrando ancora il nostro nuovo lavoro, però oggi devo darvi una notizia molto importante, una cosa bellissima, una cosa che voi mi avete augurato da sempre…ne abbiamo parlato tante volte di questo sogno che si sta per realizzare. Il 16 giugno del 2018 faremo un grandissimo concerto allo Stadio Olimpico di Roma! È un sogno che si realizza e che io voglio dedicare a tutti i ragazzi che in questi anni hanno fatto tanti chilometri per venirci a sentire nei posti più dispersi d’Italia. Quindi, sabato 16 giugno 2018 Fabrizio Moro in concerto allo Stadio Olimpico di Roma. Grazie per questo risultato bellissimo e importante. Ciao!».

I biglietti per il concerto (prodotto da F&P Group) sono disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di oggi, mercoledì 13 dicembre, su www.ticketone.it e dalle ore 16.00 di sabato 16 dicembre nei punti vendita abituali. Per info www.fepgourp.it.

RTL è media partner ufficiale di “FABRIZIO MORO – STADIO OLIMPICO 2018”.

Intanto, a un anno di distanza dal successo del singolo sanremese certificato platino “PORTAMI VIA”, contenuto nell’album “PACE” (Sony Music Italy) e il cui video ha superato i 38.000.000 di visualizzazioni, FABRIZIO MORO si prepara a tornare con un nuovo progetto discografico nella primavera 2018!

Cantautore, chitarrista e musicista italiano, Fabrizio Moro ha alle spalle una ventennale carriera, cominciata nel 1996, con all’attivo 8 album in studio e la raccolta “Atlantico Live”. Con l’edizione 2017, durante la quale il brano “Portami via” ha ricevuto la “Menzione Premio Lunezia per Sanremo” come miglior testo in gara nella sezione Campioni, Moro ha partecipato a cinque Festival di Sanremo come cantautore e due come autore: vince nel 2007 tra le Nuove Proposte con “Pensa”, brano con il quale si aggiudica anche il Premio della Critica “Mia Martini” e conquista il podio nel 2008 tra i Campioni con “Eppure mi hai cambiato la vita”. Nel corso degli anni, diversi suoi brani sono stati utilizzati come spot pubblicitari e documentari e come colonne sonore per campagne sociali, serie e programmi TV.

