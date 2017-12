IL GRANDE RITORNO IN TV DI CHECCO ZALONE NEL SECONDO APPUNTAMENTO CON “MUSIC”

Il secondo appuntamento con ““, in ondain prima serata su Canale 5, vedrà come protagonistae il suo ritorno in tv dopo due anni d’assenza. Cosa regalerà ai telespettatori l’uomo dei record del cinema italiano? Sappiamo che la musica fa parte della storia di Checco ma, quale sarà la canzone della sua vita?

Nel corso della puntata saranno ospiti di Paolo Bonolis: Mickey Rourke, Francesco Gabbani, Patty Pravo, Claudio Santamaria, Gigi D’Alessio, David Garret ed Edoardo Bennato.

Dietro le quinte del programma le dj di Radio 105, Ylenia e Fabiola, raccoglieranno le emozioni degli artisti poco prima e subito dopo la loro esibizione.