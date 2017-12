JIMI HENDRIX:   In uscita a marzo l’album ”Both Sides Of The Sky”, con 13 registrazioni fatte tra il ’68 e il ’70, 10 delle quali inedite

L’etichetta Legacy Recordings, divisione della Sony Music Entertainment, ha annunciato per il prossimo 9 marzo l’uscita di un nuovo album contenente registrazioni in studio di Jimi Hendrix. L’album si intitolerà “Both Sides Of The Sky” e conterrà 13 registrazioni fatte tra il 1968 e il 1970, dieci delle quali fino ad ora inedite. L’album sarà disponibile su CD, download digitale e doppio vinile da 180 grammi. L’album conclude un’ideale trilogia di pubblicazioni inedite di Hendrix, che comprende anche gli album “Valleys Of Neptune” (2010) e “People, Hell And Angels” (2013). Di seguito la tracklist:

01. Mannish Boy*

02. Lover Man*

03. Hear My Train A Comin’*

04. Stepping Stone*

05. $20 Fine*+

06. Power Of Soul^

07. Jungle*

08. Things I Used to Do#

09. Georgia Blues++

10. Sweet Angel*

11. Woodstock*+

12. Send My Love To Linda*

13. Cherokee Mist*

* inedito

^ extended version

+ Featuring Stephen Stills

# Featuring Johnny Winter

++ Featuring Lonnie Youngblood

