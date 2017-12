15/12/2017 – 21:00 #RAI1: SARA’ #SANREMO In gara 16 artisti per conquistare l’accesso alla categoria Nuove Proposte

Si sfideranno in 16 ma solo 6 di loro avranno la possibilità di esibirsi sul palcoscenico del Teatro Ariston durante la 68ª edizione del Festival di Sanremo. Ai 6 poi si aggiungeranno 2 dei finalisti di Area Sanremo selezionati dalla Commissione musicale. Sarà Sanremo, la serata televisiva in diretta su Rai1 da Villa Ormond a Sanremo il 15 dicembre condotta da Claudia Gerini con Federico Russo e la partecipazione di Rocco Tanica, vuole essere una finestra che si apre sulle cinque prime serate televisive attese a febbraio e rappresentare un primo sguardo sulla 68ª edizione del Festival della Canzone Italiana.

Sarà Sanremo sarà poi in onda dalle 21 in crossmedia anche su Rai Radio2, commentato dalle voci di Melissa Greta Marchetto, già in onda nel fine settimana con ‘Gli Sbandati di Radio2’ e Gianluca Gazzoli, su Radio2 tutti i giorni con ‘KGG’.