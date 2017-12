18/12/2017 – 15:52 #RAI RADIO2: E’ IN ARRIVO IL JOVA DAY Una giornata interamente dedicata al cantautore

Lunedì 18 dicembre Rai Radio2 si colora di vita, quella che celebra Jovanotti nel suo ultimo disco e che invaderà gli studi di Via Asiago a Roma per il ‘Jova Day di Radio2’. Una giornata interamente dedicata al cantautore che, a 30 anni da ‘Jovanotti for President’, con ‘Oh Vita’ si rimette in gioco, dando il via ad un nuovo inizio personale e professionale. E così, a partire dalle 10.30, Lorenzo Cherubini sarà ospite e protagonista della puntata di ‘Radio2 Social Club’, il club di Luca Barbarossa e Andrea Perroni, mentre alle 12 si trasferirà a ‘Non è un paese per giovani’, per una puntata speciale insieme a Giovanni Veronesi e Max Cervelli. Alle 21 si farà largo tra Gino Castaldo ed Ema Stokholma, per contendersi la consolle: chi meglio di ‘Back2Back’ e le sue scelte musicali “estreme”, infatti, può chiudere in bellezza una giornata interamente dedicata a Jovanotti?

Il ‘Jova Day di Radio2’ sarà anche in streaming su radio2.rai.it e con contenuti speciali sui social di @RaiRadio2

Redazione