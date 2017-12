Giulia De Lellis svela un retroscena sul GfVip: “… Quella sera tutte le mie fanpage furono chiuse per la finale compresa quella delle bambine”

La seconda edizione del Grande Fratello Vip si è appena conclusa è ha trovato in Daniele Bossari il suo vincitore, ma in una intervista a Fanpage, quella che nei pronostici maggiormente indiziata a vincere il reality ha svelato un retroscena legato al televoto. Questo è quello che ha dichiarato:

«La mancata vittoria al GF non credo sia dipesa dalle bimbe, ma da altre situazioni in merito alle quali non voglio entrare. Non è chiaro nemmeno a me, ma penso non dipenda dal fatto che le bimbe non siano state potenti, anche perché quella sera tutte le mie fanpage furono chiuse, compresa quella delle bambine. È accaduta una cosa molto particolare, ma sono stata felice del mio percorso. È andata bene così».

E a proposito delle molte critiche che ha dovuto affrontare sia dentro che fuori dalla Casa ha detto: «Hanno provato in tutti i modi a sporcarmi, ma non ci sono riusciti. A quella persona che mi ha dato della ‘feccia umana’ preferisco non dire niente, è incommentabile». Sul fatto di essere stata definita “esperta di tendenze” chiarische: «Quelle parole non sono uscite dalla mia bocca. Fu un’etichetta che mi fu cucita addosso da loro, non so su quale base. Io sono una influencer, lavoro sui social. Non dico che basti questo per essere considerata una Vip, ma evidentemente è bastato visto che sono entrata in quella Casa e ci sono rimasta per 80 giorni».

Redazione