Ed Sheeran feat. Andrea Bocelli: Pubblicato il video di ‘Perfect Symphony’

Ed Sheeran dopo aver duettato con Beyoncé sulle note di “Perfect” ha realizzato una versione sinfonica insieme ad Andrea Bocelli, intitolato “Perfect Symphony” per l’occasione speciale. La nuova versione era stata anticipata direttamente da Ed Sheeran, su Instagram con la pubblicazione di una foto che lo ritrae accanto al tenore. «La versione orchestrale di “Perfect” con il meraviglioso Andrea Bocelli uscirà venerdì. Un piccolo regalo per voi in occasione del Natale. Spero che la amiate quanto l’amo io. Canto anche in italiano, che è davvero divertente». Il brano è stato prodotto dal fratello di Ed, Matt Sheeran.

Qui di seguito lo stream del brano “Perfect Symphony”:

Redazione