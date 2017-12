«X Factor 2017»:  Lorenzo Licitra vince su tutti! 

E’ andata in onda ieri 14 dicembre alle 21:15 su Sky1HD e in chiaro sui canali TV8 l’ultima puntata dell‘undicesima edizione di XFactor. A contendersi il titolo che l’anno scorso andò ai Soul System : Lorenzo Licitra, Enrico Nigiotti, I Meneskin e Samuel Storm. Vince Lorenzo Licitra.

Alla finale dell’undicesima edizione di XFactor, definita ancora una volta con coro unanime nel corso dell’ultima conferenza stampa al Forum di Assago (Mi) da dove è andata in onda «La più spettacolare di sempre» nulla è stato lasciato al caso e davvero spettacolare è stato il mega-show con allestimenti tipici dei concertoni internazionali. Sarà forse l’emozione ma deludono alcuni concorrenti che non riescono a rendere al meglio come i Maneskin, i più accreditati alla vittoria, un pò sgonfi per l’occasione. Vince Lorenzo Licitra che al ballottaggio finale con i Maneskin si aggiudica il trofeo dopo l’eliminazione prima di Samuel Storm e poi di Enrico Nigiotti che si guadagna il terzo gradino del podio.

Ospiti prestigiosi per la finale: Tiziano Ferro con “Il mestiere delle vita” e “L’amore è una cosa semplice” e Ed Sheeran con “The shape you” e “Perfect”

Redazione