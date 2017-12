FABRI FIBRA: domenica 17 dicembre con Tiziano Ferro a “Che tempo che fa”, canteranno insieme “Stavo pensando a te”!

FABRI FIBRA E TIZIANO FERRO

PER LA PRIMA VOLTA INSIEME

A “CHE TEMPO CHE FA”, DOMENICA 17 DICEMBRE, RAI UNO

PRESENTANO IL BRANO “STAVO PENSANDO A TE”

Domenica 17 dicembre a “Che Tempo che fa”, su Rai Uno, Fabri Fibra e Tiziano Ferro canteranno insieme, per la prima volta, “Stavo pensando a te”, tratto dall’album “Fenomeno” di Fabri Fibra. Il brano da oggi è in pre-save su Spotify (https://umi.lnk.to/spat) e da domenica sera sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Fibra è uno dei pochi veri geni della scrittura in rima. Uno che ha davvero cambiato le regole: incontaminato e onesto. Collaborare con lui è sempre stato un grande sogno. (Tiziano Ferro)

Nella musica italiana Tiziano Ferro è un fuoriclasse, il timbro della sua voce non ha rivali. Quando canta arrivano mille emozioni. Il suo metodo di lavoro in studio è molto simile al mio, entrambi curiamo ogni aspetto dei testi e della musica, nulla è lasciato al caso. Questa collaborazione è magica. (Fabri Fibra)

Entrambi gli artisti hanno pubblicato a novembre le edizioni speciali dei loro ultimi album: “Fenomeno-Masterchef Edition” di Fabri Fibra è una versione speciale in cui “Fenomeno”, album certificato platino da FIMI/Gfk Italia e che è stato per 3 settimane primo in classifica, si completa con un EP che include inediti e rarità; “Il Mestiere della Vita Urban vs Acoustic” di Tiziano Ferro è l’edizione speciale dell’album multiplatino “Il Mestiere Della Vita”. La nuova confezione aggiunge al CD album originale, un disco inedito con una selezione di brani reinterpretati da Tiziano Ferro in versione urban/acoustic e 4 bonus track.

Redazione