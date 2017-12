GIORGIA

IL 19 GENNAIO ESCE “ORONERO LIVE”

nei formati CD LIVE, DELUXE e DOPPIO VINILE

CONTIENE 2 INEDITI “CHIAMAMI TU”

E IL SINGOLO CON MARCO MENGONI “COME NEVE”

A distanza di poco più di un anno dall’uscita di “ORONERO”, il decimo album di inediti di GIORGIA, il 19 gennaio uscirà “ORONERO LIVE” (Microphonica/Sony Music Italy), che conterrà il meglio di “Oronero Tour” e due brani inediti.

“ORONERO LIVE” sarà disponibile in tre diverse versioni:

– CD LIVE contenente 13 successi live registrati durante il tour sold out di “Oronero” e due inediti prodotti da Michele Canova, “Come Neve”, in duetto con Marco Mengoni, e “Chiamami tu”;

– DELUXE composto dal CD LIVE + l’album “Oronero” + DVD del live (concerto integrale + videoclip BSide, una versione inedita del video di “Come neve” con Marco Mengoni);

– DOPPIO VINILE contenente i 13 brani live e i 2 inediti.

Da domani, venerdì 15 dicembre, inoltre, sarà possibile acquistare “ORONERO LIVE” in pre-order su iTunes e ricevere subito come instant gratification la versione live del brano “Oronero”.

Questa la tracklist del CD LIVE di “ORONERO LIVE”: “Come neve” con Marco Mengoni, “Chiamami tu”, “Credo”, “È l’amore che conta”, “Vanità”, “Io fra tanti”, “Gocce di memoria”, “Scelgo ancora te”, “Non mi ami”, “Dimmi dove sei / Un amore da favola”, “Di sole e d’azzurro”, “Tu mi porti su”, “Quando una stella muore”, “Posso farcela”, “Oronero”.

“ORONERO LIVE” è stato anticipato dal singolo “COME NEVE”, attualmente in radio e in digitale, ed entrato direttamente al 3° posto della classifica italiana Top Singoli e nelle prime posizioni della Viral 50 Global di Spotify. Sul canale Vevo ufficiale di GIORGIA è possibile visualizzare online il video, diretto da Antonio Usbergo & Niccolò Celaia di Younuts!, al seguente link:http://www.vevo.com/watch/giorgia/Come-neve/IT30E1700029. Il video, in meno di una settimana, ha già superato 2 milioni di visualizzazioni.

Le novità non finiscono qui! Per festeggiare quest’anno di grandi successi, infatti, GIORGIA dal 2 marzo emozionerà di nuovo il suo pubblico con “ORONERO LIVE”, uno spettacolo completamente nuovo che inaugura la collaborazione con VIVO Concerti.

Per la prima volta GIORGIA si esibirà su un palco centrale a 360°, in 3 dei più importanti palazzetti del Paese, a ROMA, MILANO e PADOVA, con una produzione unica grazie alla quale sarà possibile godersi lo show da qualsiasi settore delle location.

Queste le uniche date di “ORONERO LIVE”, prodotte e organizzate da VIVO Concerti (www.vivoconcerti.com):

2 e 3 marzo al PalaLottomatica di ROMA;

7 e 8 marzo al Mediolanum Forum di MILANO;

12 e 13 marzo allaKioene Arena di PADOVA.

Biglietti disponibili su Ticketone.it in tutti i punti vendita TicketOne e nelle prevendite autorizzate.

RTL 102.5 è radio media partner del tour di GIORGIA.

