SELVAGGIA LUCARELLI ALLA DIREZIONE DI “ROLLING STONES ITALIA”

Dal prossimo Gennaio, Selvaggia Lucarelli sarà alla guida di Rolling Stone Italia, in qualità di direttore. Questo il comunicato del prestigioso sito considerato la nuova bibbia della pop culture:

“Una firma autorevole, graffiante, profonda e con un sense of humour assolutamente particolare. Selvaggia Lucarelli, con 1.200.000 follower su Facebook, 800.000 su Twitter e 350.000 su Instagram è la donna più influente del web italiano, e forse anche la più temuta.

Dal prossimo gennaio sarà alla guida del mondo web di Rolling Stone Italia dove dirigerà tutti i contenuti: «Ho accettato con entusiasmo perché voglio svegliarmi tutte le mattine con una missione: rendere questo paese un po’ più rock» – dice Lucarelli – «Dirigere un sito che continui a occuparsi di musica ma si allarghi a politica, attualità e costume con un approccio rock e nuove firme con molta personalità. E perché in Italia, nel campo dell’editoria, non ci sono direttori donna (anche nell’online come in questo caso) se non nei femminili, come se alla fine le nostre principali competenze rimanessero moda e mascara. È ora di prendersi tutto, noi donne. Perfino la storia. E Rolling Stone è la storia!».