SANREMO 2018: le dichiarazioni di CLAUDIO BAGLIONI in conferenza stampa dopo l’annuncio dei big

“Ho chiesto a Elio e le Storie Tese di chiudere la loro carriera a Sanremo. Spero che sia l’unica carriera che finisce all’Ariston… non vorrei fare la stessa fine”

Come riporta TvBlog così esordisce Claudio Baglioni nella prima conferenza stampa ‘ufficiale’ del suo Sanremo, che è seguita all’annuncio dei 20 Big e degli 8 Giovani in gara al 68° Festival della Canzone Italiana.

La battuta si riferisce alla presenza sul palco dell’Ariston degli Elio e le Storie Tese, che il 19 dicembre celebreranno il loro ‘ultimo concerto’ al Mediolanum Forum di Assago ma che hanno colto l’invito di Baglioni, per portare sul palco la loro “Arrivedorci” e salutare il pubblico.

Baglioni ha dichiarato che ha selezionato i brani con Claudio Fasulo, Duccio Forzano, Massimo Giuliano, Massimo Martelli e Geoff Wesley, membri della Commissione Musicale.

“Tra le 150 proposte arrivate abbiamo privilegiato quelle dei candidati che avessero un’identità artistica e un percorso professionale riconosciuti e riconoscibili come interpreti musicali. Il che, talvolta, ha voluto dire rinunciare a proposte altrettanto interessanti di personaggi di altre discipline del mondo dello spettacolo”

ha aggiunto Baglioni, stuzzicando la curiosità sull’identità degli esclusi. Il principio che ha guidato la scelta è, ha ribadito ancora Baglioni,

“… semplice e innovativa: ‘la musica al centro’ (come recita anche il tour del 50ennale, previsto nel 2018, ndr). Questo Sanremo, dunque, sarà un ‘evento musicale’ raccontato dalla televisione”

principio peraltro non estraneo ai precedenti direttori artistici.

” L’intenzione di portare la musica al centro ha ispirato, ‘a cascata’, tutte le grandi novità del Festival: l’eliminazione dell’eliminazione, la maggiore durata dei brani, con canzoni più lunghe di quasi un quarto rispetto al passato, niente cover per poter avere una serata ‘utile’ in più per riascoltare le 20 canzoni protagoniste in una nuova ‘veste’ e coglierle sotto un’altra luce”

ha sottolineato una volta in più Baglioni, di certo orgoglioso della rosa che è riuscito a portare all’Ariston e che ricordiamo approderanno a Sanremo 2018_ Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Nina Zilli, The Kolors, Diodato e Roy Paci, Mario Biondi, Luca Barbarossa, Lo Stato Sociale, Annalisa, Enzo Avitabile con Peppe Servillo, Giovanni Caccamo, Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, Renzo Rubino, Noemi, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Le Vibrazioni, Ron, Max Gazzè, i Decibel di Enrico Ruggeri, Red Canzian e infine Elio e Le Storie Tese.

GIOVANI: Mudimbi, Eva, Mirkoeilcane, Lorenzo Baglioni, Giulia Casieri, Ultimo, ai quali si aggiungono i due giovani in arrivo da Area Sanremo, Leonardo Monteiro e Alice Caioli.

Un Festival di “sapori” (parola cara a Conti ) più classici di stampo “autoriale”, un pò meno popolare ma con una spruzzata di modernità con la moderata presenza di ex talent come Annalisa alla sua quarta partecipazione, The Kolors e Noemi anche lei alla quarta partecipazione, ma prima di azzardare giudizi su cantanti e conduttore che dite? forse è meglio aspettare …Sanremo, dal 6 al 10 febbraio 2018 su Rai1, ore 21,00.

