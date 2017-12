Fabrizio Frizzi: “Devo combattere ancora… diciamo che spero, spero bene”

Fabrizio Frizzi dopo il malore, è stato ospite di Antonella Clerici, domenica 16 dicembre, nello show “IL MONDO A COLORI: una serata per Telethon”, una serata di beneficienza e raccolta fondi per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Fabrizio Frizzi ha confermato di stare molto meglio ma di non essere uscito ancora del tutto dal periodo difficile. Dopo la clip a lui dedicata con il meglio dei suoi numerosi anni di conduzione, Frizzi ha riproposto la famosa gag della macchina da scrivere di Jerry Lewis; poi interrogato da Antonella Clerici, sulle sue attuali condizioni di salute ha risposto così: “Io vi ringrazio di cuore. L’affetto che ho ricevuto è stata la cosa positiva di questa vicenda che in realtà non è stata per niente bella. Sto meglio. Come vedi sto molto meglio di come stavo il 23 ottobre e nei giorni successivi. Devo combattere ancora… diciamo che spero, spero bene. Ma come vedi mi sono già ripreso abbastanza”.

Redazione