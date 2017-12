20/12/2017 – 21:00 RAI RADIO2 chiude il 2017 in bellezza : TIZIANO FERRO LIVE

Mercoledì 20 dicembre, alle ore 21, in occasione dell’ultimo concerto di ‘Radio2 live’ del 2017, a chiudere in bellezza l’anno di musica live in diretta su Radio2, sarà Tiziano Ferro. Un live molto intimo, “acustico vs urbano”, riservato ai pochi fortunati ascoltatori che riusciranno ad accaparrarsi un posto in Sala B: il concerto, come per tutti i ‘Radio2 live’, è infatti aperto al pubblico fino ad esaurimento dei posti disponibili. La formula è quella vincente di ‘Radio2 live’, il format dedicato alla musica dal vivo, un luogo non convenzionale dove gli ascoltatori si trovano per incontrare insieme i loro artisti preferiti, in concerti esclusivi, dal taglio unico, anche grazie allo storytelling di Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini. Reduce dalla recente uscita del suo ultimo lavoro discografico, Tiziano Ferro canterà un “disco degli estremi”, come l’ha definito: “ho voluto giocare ad aumentare il grado di “bipolarità” di questo album”. Il risultato è stato ‘Il mestiere della vita, Urban vs Acoustic’. Non mancheranno in scaletta anche alcuni dei suoi grandi classici. Per prendere parte ai live, basterà scrivere a radio2live@rai.it, ultimi posti disponibili. Tiziano Ferro a ‘Radio2 live’ sarà anche in streaming su Radio2.rai.it e in diretta su Facebook, Twitter e Instagram di @RaiRadio2.

Condividi su: Twitter

Facebook

Google

Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati