GIORGIO PANARIELLO: domani e venerdì in diretta in prima serata su Rai 1 “PANARIELLO SOTTO L’ALBERO”, l’attesissimo varietà natalizio con tanti ospiti!

L'ATTESA È FINITA! DOMANI E VENERDÌ IN PRIMA SERATA SU RAI 1 IL VARIETÀ NATALIZIO DI GIORGIO PANARIELLO in diretta dal Modigliani Forum di Livorno QUESTI GLI OSPITI DI GIOVEDÌ 21 DICEMBRE: Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Vanessa Incontrada, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Zucchero QUESTI GLI OSPITI DI VENERDÌ 22 DICEMBRE: Biagio Antonacci, Benji e Fede, Cristina D'Avena, Gianna Nannini, Max-Nek-Renga, Luisa Ranieri, Andrea Pirlo Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni A due anni dallo straordinario successo delle due serate-evento che hanno ottenuto un enorme successo di pubblico, critica e ascolti,GIORGIO PANARIELLO torna in prima serata su Rai 1 con "PANARIELLO SOTTO L'ALBERO", l'imperdibile appuntamento sotto l'albero di Natale, in diretta domani e venerdì dal Modigliani Forum di Livorno. New entry sul palco accanto a Panariello sarà DIANA DEL BUFALO. Le due serate evento vedranno la partecipazione di numerosi ospiti e amici che si alterneranno con lui sul palco, insieme ovviamente ai suoi personaggi vecchi e nuovi. Questi gli ospiti di giovedì 21 dicembre: Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Vanessa Incontrada, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Zucchero. Questi gli ospiti di venerdì 22 dicembre: Biagio Antonacci, Benji e Fede, Cristina D'Avena, Gianna Nannini, Max-Nek-Renga, Luisa Ranieri, Andrea Pirlo, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni. I biglietti per le due date sono in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita e prevendite abituali (per informazioni: www.fepgroup.it) L'attore, autore e comico toscano farà ancora una volta ridere, sorridere e riflettere sull'attualità accendendo i riflettori sulla quotidianità, in uno spettacolo specchio del nostro tempo, riproponendo in due puntate completamente differenti il suo personale ritratto dell'Italia "sotto l'albero di Natale". La Direzione Artistica di "PANARIELLO SOTTO L'ALBERO" è affidata a Giampiero Solari mentre la regia è curata da Stefano Vicario. Lo show è prodotto da F&P Group con la Ballandi Multimedia per la cura e la gestione di tutti gli aspetti televisivi dell'evento. RTL 102.5 è la radio media partner dell'evento.