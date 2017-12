MANESKIN: PER IL TOUR ANNUNCIATO AL VIA IL 17 FEBBRAIO, SOLD OUT PER TUTTE LE DATE – raddoppiate le date Bologna, Milano e Roma, aggiunte Livorno e Bassano del Grappa

I Maneskin, band romana rivelazione e secondi classificati all’undicesima edizione di XFactor, dopo l’annuncio del tour nel 2018, che prevedeva 14 tappe, hanno letteralmente polverizzato le vendite dei biglietti. In meno di sei ore hanno registrato il sold out per tutti i concerti, raddoppiato le date di Milano il 21 marzo , Roma il 6 aprile e Bologna il 15 marzo e aggiunto altre due città: Livorno l’8 marzo e Bassano del Grappa il 26 marzo . I Maneskin, il cui nome significa «chiaro di luna» in danese (in onore alle origini della bassista) sono tutti giovanissimi ma veri “animali” da palcoscenico: Damiano, cantante (18 anni), Victoria, al basso (17), Thomas, alla chitarra (16), e Ethan, alla batteria (17). Il tour partirà da Perugia il 17 febbraio ed è prodotto da Vivo Concerti. Il loro sound è un mix di indie rock, raggae, pop, mescolato con la vocalità soul del frontman Damiano.

Redazione