24/12/2017 – 17:55 #RAI1: L’ATTESA Per aspettare insieme la notte di Natale – Ospiti: Valerio Scanu e il comico Maurizio Battista

Domenica 24 dicembre, alle 17.55 su Rai1, va in onda “L’Attesa”, un pomeriggio di festa e musica condotto da Paolo Belli e da Chiara Tortorella per aspettare insieme la notte di Natale. Saranno riascoltati i brani dell’edizione appena trascorsa dello Zecchino d’Oro, con la canzone vincitrice, in compagnia degli amici dell’Antoniano.

Ospiti in studio: Valerio Scanu accompagnato al pianoforte dal Maestro Walter Proni, gli attori del musical “Il Libro della Giungla” e il comico Maurizio Battista. Sarà l’occasione per entrare nello spirito del Natale, con i racconti e gli aneddoti legati all’infanzia da parte degli ospiti, e leggere anche qualche letterina a Babbo Natale.

Oltre che con la musica, si respirerà l’atmosfera natalizia attraverso il messaggio solidale di Antoniano onlus: prosegue “Il Cuore dello Zecchino d’Oro” e le attività di Antoniano onlus per chi vive in povertà.

