FESTIVAL DI SANREMO 2018: Beppe Vessicchio assente per la seconda volta confessa: “Non sono io a non voler andare”

Beppe Vessicchio il direttore d’orchestra più conosciuto dal pubblico del festival di Sanremo non sarà al Festival per il secondo anno consecutivo. A rivelarlo è il settimanale Spy, a cui il maestro ha dichiarato: «Nessuno degli artisti in gara mi ha contattato. Avevo presentato alcuni cantanti, ma non sono rientrati nella rosa finale. Non sono io a non volere andare al Festival». Resta ancora tutto da confermare. Ma se davvero così fosse, avverte Vessicchio nell’intervista rilasciata alla rivista: «Se non dovessi andare mi negherò a tutto e tutti, non voglio stare al centro dell’attenzione».

Nelle ultime parole di Vessicchio si legge un chiaro riferimento a quanto successo lo scorso anno quando sui social si scatenò una vera e propria protesta il cui clamore convinse alla fine Carlo Conti, a riservargli una poltrona in prima fila. Quest’anno, parrebbe che il Maestro voglia tenersi fuori da qualunque clamore mediatico.

