30/12/2017 – 13:40 #RAI GULP: A GULP MUSIC Protagonista Valerio Scanu

Valerio Scanu, con il suo “Christmas Song”, è il protagonista della puntata di “Gulp Music”, in onda sabato 30 dicembre alle 13.40 (e in replica domenica alle ore 18). Celeste Savino condurrà il pubblico allo show natalizio di Valerio Scanu che si è tenuto, come per tradizione a partire dal 2012, lo scorso 16 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma (Sala Sinopoli), sold out per l’occasione. Valerio Scanu interagirà con la community di Rai Gulp, rispondendo alle domande arrivate per lui sui social network del canale.

In puntata, poi, anche i nuovi video di Riki, Ed Sheeran e dei Maneskin. Nello spazio live filmato dagli ascoltatori c’è Justin Bieber. I telespettatori possono interagire con il programma via Twitter @RaiGulp , Facebook https://www.facebook.com/RaiGulp/ e Instagram @rai_gulp.