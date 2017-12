MARCO MENGONI E GABRY PONTE PER IL CAPODANNO DI BARI A CURA DI RADIONORBA

Fervono i preparativi per il Capodanno a Bari e sono cominciati i lavori per allestire l’area di piazza Libertà che ospiterà lo spettacolo a cura di Radionorba. Grandissima attesa per Marco Mengoni che terrà per l’occasione l’unico suo concerto italiano del 2017, tenuto conto che nell’anno in corso il cantante di Ronciglione si è esibito solo all’estero a conferma del suo successo anche internazionale, e allo stesso tempo il primo del 2018. A partire dalle 23,00 sarà trasmesso lo show in diretta radio televisiva (su Telenorba, Radio Norba Tv e ovviamente in radio su Radionorba) con il live di Marco Mengoni che si protrarrà fino a quasi l’una quando sul palco salirà il re della dance italiana Gabry Ponte per un dj set ricco di effetti speciali. “Si tratta di due grandissimi artisti” afferma il Presidente di Radio Norba “due eccellenze nei rispettivi generi che danno lustro all’Italia nel mondo”.

E queste le parole del sindaco di Bari, Decaro: “Anche quest’anno la città di Bari saluterà il nuovo anno con una straordinaria festa di piazza, grazie alla collaborazione con Radionorba, Bari sarà una tra le piazze più importanti d’Italia con uno spettacolo che attirerà migliaia di persone che arriveranno nella nostra città da ogni dove per assistere al concerto di fine anno, che vedrà esibirsi sul palco uno dei più grandi artisti del panorama della musica pop italiana. Bari ancora una volta si dimostrerà una città all’altezza delle aspettative, capace di accogliere i suoi ospiti e tutti coloro i quali sceglieranno di festeggiare l’arrivo del 2018 nella nostra città“

Redazione