Wind Capodanno in musica: in diretta su Canale 5, una kermesse musicale con Benji&Fede, Francesco Gabbani, Michele Bravi, Ermal Meta, Fabrizio Moro e tanti altri…

Il 31 di dicembre Mediaset saluterà il nuovo anno con Wind Capodanno in Musica di Canale5 condotto da Federica Panicucci, in scena all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Federica Panicucci per l’occasione sarà affiancata dagli speaker delle radio del Gruppo Mediaset (Ylenia e Daniele Battaglia per Radio 105, Chiara Tortorella e Alessandro Sansone per R101 e Katia Giuliani e Roberto Gentile per Radio Subasio).

Questo il cast completo: Alexia, Annalisa, Benji & Fede, Michele Bravi, Alex Britti, Federica Carta, Fred De Palma, Elodie, Francesco Gabbani, Chiara, L’Aura, Marco Masini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Nesli, Noemi, Gabry Ponte, Riki, Ron, Enrico Ruggeri, Sergio Sylvestre, Anna Tatangelo, Thomas, Mario Venuti e Michele Zarrillo.

La regia di Capodanno in Musica è firmata da Roberto Cenci. La diretta avrà inizio alle 21.00 su Canale 5 e in contemporanea su Radio 105, R101 e Radio Subasio.

“Capodanno in musica” sostiene per il secondo anno il progetto di Mediafriends, insieme a Intersos e Psy Plus Onlus, “I bambini al centro della ricostruzione” rivolto alle popolazioni colpite nel Centro Italia dal devastante terremoto del 2016.

I telespettatori potranno sostenere il progetto attraverso diverse modalità di donazione: bonifico bancario IBAN IT03 S030 6909 4000 0000 0006 262 – BIC BCITITMM o carta di credito e Paypal sul sito Mediafriends http://www.mediafriends.it

Redazione

Redazione