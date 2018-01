EMMA annuncia a sorpresa il suo ritorno discografico con “ESSERE QUI”, nuovo album di inediti in uscita il 26 GENNAIO! Da venerdì 5 GENNAIO in radio il primo singolo, “L’ISOLA”!

EMMA ANNUNCIA A SORPRESA SUI SOCIAL IL SUO RITORNO DISCOGRAFICO CON “ESSERE QUI”, SESTO ALBUM DI INEDITI IN USCITA VENERDÌ 26 GENNAIO! L’ALBUM SARÀ ANTICIPATO DAL PRIMO SINGOLO “L’ISOLA”, DA VENERDÌ 5 GENNAIO IN ROTAZIONE RADIOFONICA, SULLE PIATTAFORME STREAMING E NEI DIGITAL STORE E DA OGGI IN PRE-ORDER SU ITUNES E IN PRE-SAVE SU SPOTIFY.

Oggi, lunedì 1 gennaio, EMMA ha annunciato a sorpresa sui social il suo ritorno discografico, a distanza di due anni, con “ESSERE QUI”, titolo del sesto album di inediti in uscita venerdì 26 GENNAIO su etichetta Universal Music.

La copertina di “ESSERE QUI”, che è stata svelata stanotte allo scoccare del 2018 sui social network dell’artista insieme alla data di uscita dell’album, è un’immagine che ritrae Emma per le strade di New York in uno scatto della fotografa internazionale Kat Irlin.

«Mi sono presa il tempo necessario, il mio tempo – racconta EMMA – Il tempo di fare e di disfare, di suonare e di risuonare, di cantare e di ricantare, il tempo per capire. Il tempo per essere felice. […] ESSERE QUI. Si chiama così questo nuovo album. Perché è già tantissimo esistere e fare ciò che amo di più. ESSERE QUI e avere la possibilità di raccontarmi e di raccontare ed essere scelta e amata da così tante persone, talmente tante che un cuore solo non le può contenere. ESSERE QUI e mostrarlo più che dimostrarlo. ESSERE QUI dove sono sempre stata, su un palco o per la strada seduta su un marciapiede qualunque in un giorno qualunque, guardo l’orizzonte dove tutto inizia per me, senza mai una fine.

ESSERE QUI adesso è vostro. In ogni canzone ho messo una parte di me…spero la migliore! Grazie da sempre e per sempre».

Ma le sorprese non finiscono qui, “ESSERE QUI” sarà anticipato dal nuovo attesissimo primo singolo “L’ISOLA”: in tutte le radio, sulle piattaforme streaming e nei digital store da venerdì 5 gennaio.

Da oggi, inoltre, il brano è disponibile in pre-order su iTunes (https://umi.lnk.to/Lisola) e in pre-save su Spotify (www.umgitaly.com/lisola).

Redazione