MARIA DE FILIPPI RITORNA CON “C’E’ POSTA PER TE” DA SABATO 13 GENNAIO SU CANALE5

Sabato 13 gennaio su Canale 5 alle 21,15 ritorna C’è posta per te, il programma di Maria De Filippi. Anche questa edizione riserva grandi sorprese e grandi personaggi che vengono coinvolti nelle storie, tra gli ospiti in studio per la prima puntata Michelle Hunziker col marito Tomaso Trussardi e il bomber della Juventus Gonzalo Higuain

Nelle puntate successive, invece, tra gli altri ospiti attesi a C’è posta per te, l’attore britannico Gerard Butler, l’attore statunitense Patrick Dempsey per la seconda volta, i rapper Fedez e J-Ax e l’attrice Giulia Michelini, reduce dal grande successo della fiction Rosy Abate.

Il format, ideato da Maria De Filippi con Alberto Silvestri, è prodotto dalla casa di produzione Fascino P.g.t. per Mediaset. Il successo del format è internazionale, è stato infatti venduto in oltre 24 nazioni tra cui: Spagna, Francia, Grecia, Germania, Portogallo, Libano, Turchia, Marocco, Tunisia, Argentina, Perù, Venezuela, Romania, Bulgaria, Belgio, Canada e Usa.

Redazione