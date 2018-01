7_GEN_RAI1: DA FAZIO A “CHE TEMPO CHE FA” VERDONE, MANESKIN e INTERVISTA A PIPPO BAUDO

Dopo la pausa natalizia ritorna Domenica 7 gennaio Fabio Fazio con la prima emissione del 2018 di Che tempo che fa, come anticipato dallo stesso Fazio a Sorrisi e Canzoni saranno ospiti, l’attore e regista romano Carlo Verdone, attualmente impegnato nella promozione del suo nuovo film Benedetta follia e poi il gruppo che ha partecipato all’ultima edizione di X Factor Maneskin (secondi classificati ndr).

Ma non solo, come anticipato dal blog Altro Spettacolo la puntata ospiterà un carico da novanta per quel che riguarda il campo televisivo, Pippo Baudo, che sarà protagonista di una lunga intervista con il conduttore.

Appuntamento dunque per questa nuova puntata di Che tempo che fa domenica 7 gennaio a partire dalle ore 20:40 su Rai1.

Redazione