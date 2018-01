Concerto dell’Epifania 2018 su Rai 1 con Valerio Scanu, Mario Venuti e Anggun ospite internazionale

Arrivato alla 22a edizione il concerto dell’Epifania anche quest’anno andrà in onda sabato 6 gennaio, alle ore 9,35 su Rai Uno. L’edizione del 2018 (è stata registrata giovedì 4 gennaio anche se sarà trasmessa il 6 gennaio) si terrà ancora a Napoli presso il Teatro Mediterraneo della mostra d’oltremare.

Alla conduzione della ventiduesima edizione del concerto che è diventato un appuntamento tradizionale e che si svolge dal 1996 proponendo un originale mix di religiosità, cultura e musica, l’attrice Cristina Rinaldi (Un posto al Sole, Squadra Antimafia, Squadra mobile ndr). Il Concerto dell’Epifania 2018 è ideato dall’Associazione “Oltre il Chiostro Onlus” ed è stato realizzato in collaborazione con Rai cultura diretta da Silvia Calandrelli.

L’ospite internazionale del Concerto dell’Epifania 2018 è la cantautrice indonesiana, nata a Giacarta, Anggun famosa per il successo internazionale “Snow on the Sahara“.

Tra gli ospiti nazionali Valerio Scanu che recentemente ha partecipato allo “Zecchino di Natale” ma anche Mario Venuti, James Senese e Maldestro. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo accompagnati dall’Orchestra partenopea di Santa Chiara diretta dal maestro Renato Serio.

