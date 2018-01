05/01/2018 – 23:20 #RAI3: IERI E OGGI Enrico Montesano e Rita Pavone ospiti di Carlo Conti

Il primo programma che ha trasformato la memoria televisiva in spettacolo e ha inventato un modo di fare televisione, “Ieri e Oggi”, a cinquant’anni dalla sua prima puntata (21 novembre 1967, sul Secondo Canale alle 22.15) torna su Rai3 da venerdì 5 gennaio, per cinque puntate in seconda serata.

L’idea di Leone Mancini e Lino Procacci era semplice: raccontare il passato dei personaggi dello spettacolo attraverso filmati di repertorio… e parlare del loro presente.

A condurre le cinque puntate di questa nuova edizione di “Ieri e Oggi”, nel ruolo che è stato di personaggi del calibro di Lelio Luttazzi, Arnoldo Foà, Mike Bongiorno e Luciano Salce, non poteva che esserci Carlo Conti.

A sedersi in poltrona accanto a lui, venerdì 5 gennaio, alle 23.20, saranno Enrico Montesano e Rita Pavone, due stelle che hanno attraversato la storia del Paese e che parleranno del loro oggi tra perle di repertorio, sketch ed esibizioni canore improvvisate.

Redazione