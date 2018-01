06/01/2018 – 13:40 #RAI GULP: GULP MUSIC Federica Carta

è la protagonista della prima puntata del nuovo anno di “Gulp Music”,(e in replica domenica alle ore 18). Celeste Savino presenterà l’apprezzata cantante, che ha di recente realizzato un duetto con Shade per il brano “Irraggiungibile”. Per l’occasionerisponderà alle domande dei suoi fans, arrivate per lei sui social network di. In questa puntata speciale saranno presentati anche i 10 video musicali più cliccati sul web in Italia nel 2017. I telespettatori possono interagire con il programma via Twitter @RaiGulp , Facebook https://www.facebook.com/RaiGulp/ e Instagram @rai_gulp Tutte le puntate possono essere riviste sul sito http://www.raigulp.rai.it e su http://www.raiplay.it