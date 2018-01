07/01/2018 – 14:00 #RAI1: DOMENICA IN Tra gli ospiti Romina Power e Iva Zanicchi

Primo appuntamento dell’anno con la “Domenica In”, condotta da Cristina Parodi con Benedetta Parodi, in onda domenica 7 gennaio alle 14.00, su Rai1. Ampio spazio alla musica con la pagina “Aspettando Sanremo”, dedicata al Festival di Sanremo 2018. Ospite in studio una protagonista indiscussa della kermesse musicale più seguita d’Italia, Romina Power, donna e artista amatissima dal pubblico italiano e non solo.

Altra grande interprete della storia della canzone e del Festival, la travolgente Iva Zanicchi, vincitrice di ben tre edizioni, che proporrà alcuni dei suoi maggiori successi.

Tra gli ospiti anche due giovani promesse, Ultimo e Giulia Casieri, con i brani in gara nella sezione “Nuove proposte”. Ancora musica, poi, con il cantautore partenopeo Enzo Gragnaniello.

A ripercorrere la storia del Festival anche esperti musicali ed opinionisti, che riveleranno le ultime novità sulla prossima edizione, mentre Claudio Lippi svelerà aneddoti e curiosità poco conosciute delle passate edizioni.

Spazio all’attualità con un ricco approfondimento sul “Matrimonio reale dell’anno”, quello tra il principe Harry e l’attrice Meghan Markle. Notizie e retroscena da Londra saranno commentate in diretta da Vittorio Sabadin, scrittore ed esperto della Casa Reale, e da Costantino della Gherardesca, che presenterà il suo nuovo programma “Le Spose di Costantino”.

Nella rubrica “Da Campione a Campione” il super sportivo Adriano Panatta intervisterà il ciclista Ignazio Moser.

Appuntamento per la merenda pomeridiana con Benedetta Parodi, che preparerà in diretta un’appetitosa bontà. A seguire la speciale rubrica “A casa di…”, che questa settimana porterà Benedetta Parodi a casa di Alba Parietti per una divertente intervista ai fornelli.

Non mancherà un collegamento con il conduttore del Festival di Sanremo 2017, “Carlo Conti” alias Leonardo Fiaschi.

Redazione