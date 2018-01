MUSICA: Ermal Meta annuncia uscita nuovo album di inediti a Febbraio e concerto al Forum di Assago il 28 aprile 2018

Con un post su Facebook, Ermal Meta ha annunciato il titolo del suo nuovo album di inediti che si intitolerà “Non abbiamo armi”, in uscita il 9 febbraio dopo la partecipazione al Festival di Sanremo in coppia con Fabrizio Moro (con cui sarà in gara con la canzone”Non mi avete fatto niente”),

Ha scritto Meta:

Ho pensato che veniamo al mondo come piccole navicelle spaziali lanciate da una mano gigante e invisibile, ho pensato che proviamo di tutto, il bello e il brutto, ho pensato che ridiamo, piangiamo, vinciamo, falliamo, cantiamo e urliamo, ho pensato che corriamo così tanto da sentire i polmoni bruciarci nel petto. Ho pensato che in mezzo ad una tempesta o anche sotto una pioggia di bombe, il cuore è l’unico scudo e riparo che abbiamo. Ho pensato che per tutta la durata di questo grande viaggio che è la nostra vita cerchiamo sempre la mano di qualcuno e ho capito che è così perché… …NON ABBIAMO (altre) ARMI.

Ermal ha poi annunciato che il 28 aprile terrà un concerto al Forum di Assago (Milano)