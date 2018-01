TV, IACCHETTI: GREGGIO CONCLUSO CON STRISCIA? E’ FAKE NEWS, NON CI CREDO; POI CHIAMA GREGGIO E RIPORTA LE SUE PAROLE: ENZO, QUESTA E’ UNA GRANDE STRONZATA, TORNO IN AUTUNNO CON TE!

Venerdì scorso, a Striscia, hanno fatto molto clamore le parole di Ezio Greggio, che nel salutare i telespettatori, per lasciare il posto, da stasera, a Gerry Scotti, è sembrato dare un addio definitivo allo storico programma di Antonio Ricci. Cosa ne pensa il compagno di sempre, Enzo Iacchetti? Intercettato da Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, durante le prove del suo spettacolo, Iacchetti ha spiegato di non sapere nulla: “non so niente, sono a Fiorenzuola da dieci giorni per il mio spettacolo teatrale, non compro i giornali in questi giorni”. Ma cosa ne pensa? “Non è vero, non ci credo, è una fake news. Ora chiamo Greggio e glielo chiedo”. Detto, fatto: Iacchetti ha chiamato il suo sodale Greggio e, subito dopo, è nuovamente intervenuto a Rai Radio1, e ai conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro ha detto: “ho parlato con Greggio e riferisco le parole esatte di Ezio”. Quali sono? “Questa cosa che dicono tutti è una grande stronzata, io ricomincerò insieme a te, Enzo, Striscia la Notizia in autunno”.

da Redazione@1giornodapecora