09/01/2018 – 21:20 #RAI2: STASERA TUTTO E’ POSSIBILE Torna per la terza edizione dal 9 gennaio

E’ il principale feel good show del panorama nazionale. Con la sua formula semplice e coinvolgente, capace di far divertire gli ospiti in studio e il pubblico a casa, ha conquistato tutti, riuscendo a intercettare il desiderio di leggerezza ed evasione. Ora è pronto a tornare, con il suo padrone di casa, Amadeus, e con un nuovo parterre di ospiti e nuovi giochi. E’ “Stasera tutto è possibile”, il comedy show di Rai2 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy , che giunto alla terza edizione, andrà in onda dal 9 gennaio, alle 21.20.

Lo spirito festoso del format – Anything Goes, grande successo in tutto il mondo – torna quindi a contagiare l’Auditorium Rai di Napoli con un programma dove l’unica regola è quella di divertirsi, con un pizzico di follia. Amadeus, nel ruolo di capocomico, guiderà ogni settimana una compagnia diversa formata da attori, comici, personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, che torneranno a cimentarsi in prove, giochi e sketch in cui spontaneità e improvvisazione saranno fondamentali.

In questa edizione, oltre ai giochi classici, che hanno caratterizzato le scorse edizioni, come l’ormai famoso “La stanza inclinata” (in cui gli ospiti del programma devono sfidare la forza di gravità e cercare di restare in equilibrio in una stanza con il pavimento inclinato di 22,5 gradi, improvvisando contemporaneamente uno sketch seguendo le istruzioni del conduttore), ci saranno anche nuovi giochi. Tra questi: “Step market”, una vera e propria televendita al buio, “Trailer veloce”, “Zap zapping”, “Mettici la faccia”, una prova per veri attori, e “Step Burger”, in cui gli ospiti si trasformeranno in “ingredienti”.

Nella prima puntata sono attesi Arturo Brachetti, Elio, Lillo, Gigi Marzullo, Filippo Magnini, Sergio Friscia, Antonella Elia, Debora Villa, Paola Caruso, Marco Marzocca.