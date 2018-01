10/01/2018 – 23:25 #RAI2: #MAIPIUBULLISMO Al via dal 10 gennaio la seconda edizione del social coaching televisivo. In replica il sabato nel day time

Dal 10 gennaio andrà in onda su Rai2, in seconda serata per 4 puntate, la seconda stagione di #Maipiùbullismo, il primo social coaching televisivo che lo scorso anno ha riscosso grandissimo successo di critica e di pubblico. Il programma è realizzato dalla Società Verve Media Company in collaborazione con Rai e il MIUR, ha lo scopo anche quest’anno di sensibilizzare su un fenomeno che non riguarda solo le ragazze e i ragazzi che ne sono vittime, ma anche le famiglie, la scuola, l’intera comunità. Per raggiungere il più ampio pubblico possibile di giovani e soprattutto giovanissimi – e delle loro famiglie- il programma sarà replicato nel day time del sabato, dal 13 gennaio al 3 febbraio alle 13.30 sempre su Rai2.

La formula del programma è rimasta la stessa: anche quest’anno Pablo Trincia, nella veste di conduttore/coach, darà voce ai ragazzi vittime di bullismo, parlerà con genitori e dirigenti scolastici al fine di chiudere ogni puntata con un incontro chiarificatore tra il protagonista della storia e i suoi compagni di classe.

#Maipiùbullismo è un format internazionale trasmesso con grande successo in Olanda e Spagna e in corso di preparazione in 12 paesi nel mondo, con l’obiettivo di offrire uno strumento innovativo per la riflessione costruttiva sul fenomeno del bullismo dall’interno.

