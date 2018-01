ESCE la colonna sonora di 50 Sfumature di rosso – Tra gli artisti presenti nella soundtrack: Dua Lipa e Sia

La colonna sonora del terzo e ultimo capitolo della saga cinematografica 50 Sfumature è disponibile da oggi 9 febbraio 2018. Tra gli artisti presenti nella soundtrack troviamo Julia Michaels, Hailee Steinfeld, Dua Lipa, Sia, BloodPop, Sabrina Claudio, Bishop Briggs e Miike Snow. A fare da apripista all’album il singolo “For You“, uscito il 5 gennaio, uno dei principali brani scelti come colonna sonora e interpretato da Liam Payne e Rita Ora che nel film è anche Mia, la sorella di Christian Grey.

La pellicola è in uscita l’8 febbraio 2018 . Un giorno prima di quello annunciato due mesi fa. … questo il trailer

Redazione