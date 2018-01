PARIETTI SHOW A RADIO1: SONO L’OPRAH WINFREY ITALIANA, NON FACCIO SESSO DA UN ANNO, CERCO UNO PSICOPATICO GENIALE; DAMIANO DEI MANESKIN? E’ PAZZESCO, ICONA SEXY (VIDEO)

Ospite di Un Giorno da Pecora, la Parietti parla anche della situazione dell’amico Morgan: Asia Argento, ti do un consiglio da mamma e da amica…

Alba Parietti a ruota libera ospite di Un Giorno da Pecora, il programma di Rai Radio1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Negli studi di Radio1, la Parietti ha parlato di tutto: politica, bellezza, amore, dando anche un sommesso suggerimento ad Asia Argento, ex compagna del suo caro amico Morgan. Alba, si offende se la definiscono showgirl? “Non sono una showgirl, sono una anchor woman, sono l’Oprah Winfrey italiana!”. Lei rifiutò ben nove miliardi di lire, molti anni fa, che Silvio Berlusconi le aveva offerto per un contratto quadro nella sua Mediaset…”Si, mi sono pentita da morire…” E perché rifiutò? “Per la compagna che c’era in me. Lui stava fondando Forza Italia all’epoca”. Lei ha definito l’arredamento delle sue case in modo molto singolare. “Bordelli di lusso: tutte le mie case sembrano dei bordelli di lusso”. Da sempre è molto amata ma anche criticata: qual è l’epiteto che le dà più fastidio? “Ogni volta che mi vogliono attaccare lo fanno sulle mie labbra. Ma le ho rifatte 25 anni fa. Ormai – ha scherzato a Rai Radio1 – è una cosa caduta in prescrizione!”. Quale caratteristica devono avere gli uomini che fanno innamorare Alba Parietti? “Io ho bisogno di uno ‘psicopatico’ vero, che abbia delle qualità geniali: deve esser un genio in un campo, nella musica o nell’imprenditoria, mi deve sconvolgere la mente. Ma non lo trovo da tempo”. Da quanto tempo non va a letto con qualcuno? “Sarà da un annetto, forse anche prima dello scorso Natale, ma giuro – ha detto a Un Giorno da Pecora – che non ne sento la necessità”. Eppure ha espresso grande apprezzamento per Damiano, il 19enne leader della band Maneskin. “Lo trovo pazzesco, sexy, è un’icona, mi fa impazzire”. Parliamo di politica: lei andrà a votare? “Si, ma non vi dico per chi, anche se so esattamente chi scegliere. Voterò per chi dimostrerà di fare una politica vicina a quella di Papa Francesco e di Don Gallo”. Morgan, musicista ed ex compagno di Asia Argento, è un suo grande amico che sta passando un momento non proprio positivo. Che consiglio gli darebbe? “Lui è sempre stato così come oggi…se dovessi dare un consiglio non richiesto ad Asia Argento, da madre o da sorella, le direi: proteggi il padre di tua figlia per proteggere tua figlia, quindi fai meno male possibile a Morgan”.

VIDEO / CLICCA QUI PER A. PARIETTI A UN GIORNO DA PECORA: https://wetransfer.com/downloads/e2b4bb5ca12ed7a44fe0394e9ae3ac4620180109152448/91ae3a581cd15a7cf3db3baf152cc46d20180109152452/773450?utm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=download_button&utm_source=notify_recipient_email

Redazione