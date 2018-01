11/01/2018 – 21:20 #RAI2 DOCU-REALITY: LE SPOSE DI COSTANTINO Viaggio di nozze in Giamaica con Elisabetta Canalis

Al via su Rai2 il nuovo docu-reality “Le spose di Costantino”, in onda da giovedì 11 gennaio alle 21.20. Il primo di quattro appuntamenti vede Costantino della Gherardesca ed Elisabetta Canalis, novelli sposi, raggiungere in viaggio di nozze le paradisiache spiagge giamaicane, ma il loro relax durerà poco perché dovranno vivere la vita di altre coppie locali, svolgendo il loro lavoro, abitando nelle loro case e prendendosi cura dei loro figli. Vivranno nel ghetto di Kingston, si immergeranno nel mondo musicale giamaicano e saranno venditori ambulanti nella bellissima spiaggia di Negril. Di tutte le coppie cercheranno di carpire il segreto delle loro felici unioni, superando pregiudizi, luoghi comuni e qualche disagio.

Il programma è realizzato in collaborazione con Magnolia. Autori: Cristiano Rinaldi, Costantino della Gherardesca, Flavio De Giovanni, Magda Geronimo, Veronica Rossi, Federico Albanese. Regia di Adriano Galli e Claudio Melloni.