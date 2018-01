Maria De Filippi intervistata da “CHI”parla di Sanremo 2018 e dei ragazzi dei talent

“Io penso che in generale Sanremo sbagli sempre quando non prende ragazzi dei talent, come Amici o X Factor, perché sono una realtà, a meno che quelli che si sono presentati non fossero all’altezza”.

Questo è quanto dichiarato da Maria De Filippi in una intervista rilasciata a Chi, oggi in edicola, ma va ricordato che nel cast dei cantanti big di Sanremo ci saranno Annalisa e The Kolors, ex di Amici, e Noemi, che è nata a X Factor.

Tra le altre cose nell’intervista, La De Filippi ricorda la sua partecipazione al Festival 2017 assieme a Carlo Conti: “Avevo studiato vita, morte e miracoli di tutti i cantanti e degli ospiti e mi è servito a poco, anzi: ho scoperto che l’ostetrica che ha fatto nascere oltre 7.600 bambini aveva un maialino che ha cresciuto come un figlio, ma che poi, alla fine, è finito in pentola: non volevo più presentarla né vederla!” …E poi: “A Sanremo ho perso quattro chili in una settimana perché non mangiavo. Il motivo? Dopo la prima serata, essendo abituata a programmi settimanali, credevo che tutto fosse finito e invece si ricominciava la mattina dopo! Per fortuna Carlo Conti mi ha sempre trasmesso tranquillità”.

Redazione