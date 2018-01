MUSICA: ALICE MERTON conquista le radio e le charts italiane con NO ROOTS

ALICE MERTON

La ragazza “senza radici” è la prima nuova artista del 2018 alla conquista delle classifiche italiane con No Roots

prima nuova hit dell’anno

Guarda “No Roots”: https://youtu.be/PUdyuKaGQd4

Fuori 19 gennaio l’EP di debutto

NO ROOTS

No Roots è la prima e nuova hit dell’anno. Entrata in rotazione nei network più importanti del Paese, ha raggiunto in pochissimi giorni il 17° posto della classifica radio – highest new entry – e il 32° di quella TV, è entrata nella top 30 di iTunes (al 25°), nella top 20 di Shazam ed è al 15° di Spotify Viral. E Alice Merton può così definirsi la prima nuova artista di questo 2018, pronta a presentare all’Italia il 19 gennaio l’EP di debutto “No Roots”.

Dopo un atteso tour americano inaugurato a novembre con il sold out della data di Chicago, Alice Merton ha annunciato il tour europeo che partirà dagli Eurosonic a gennaio e che, in primavera, toccherà anche l’Italia con un’unica, esclusiva data.

La storia di No Roots inizia nel 2017, e ha già raggiunto numeri da capogiro. Con oltre 600mila vendite in Europa, 48 milioni di views su Youtube, la Top 10 di iTunes in oltre dieci nazioni, i primi posti delle Single Charts in Europa (Disco di Platino in Germania e Disco D’Oro in Francia e Austria) e 80 milioni di streams, No Roots si è dimostrato un incredibile anthem pop, una “breakthrough hit” capace di volare oltreoceano per raggiungere un posto d’onore nella Billboard Alternative US, che la paragona ad Adele e Lorde per gli incredibili risultati raggiunti (qui).

La giovanissima Alice, già vincitrice del prestigioso European Borden Breaking Awards 2018 – premio riservato ad artisti del calibro di Adele e Stromae – sta conquistando il mondo con questo suo incredibile debutto.

