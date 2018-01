Valerio Scanu presenta la copertina del nuovo libro (ed.Ultra) in uscita a Marzo 2018

“Ogni verità passa attraverso tre fasi: prima viene ridicolizzata; poi è violentemente contestata; infine viene accettata come ovvia”

Inizia così, con una citazione di Schopenauer, l’annuncio che presenta la copertina dell’ultima fatica “letteraria” di Valerio Scanu (la prima uscì nel 2010 dal titolo Quando parlano di me ndr) e pubblicato sui social in questi giorni. Un copertina di stampo iconico ovvero in grado anche solo dall’immagine di far intuire il contenuto del libro e che infatti ha ispirato tante supposizioni tra i fan del cantante, in trepidazione per l’uscita del libro prevista per il mese di marzo 2018 (Ultra Edizioni ndr) e che a noi sembra stia a significare che solo un miracolo potrà salvare una musica morente, abbandonata al suo destino (si presume) dal mainstream italiano rappresentato iconicamente dal “miracolo” stesso e quindi dalla Vergine… Maria che però in un estremo atto misericordioso la riaccoglie tra le sue ginocchia …

Quello che è certo è che Giuro di dire la verità dalla A alla Z di Zia Mary è un libro autobiografico che racconta episodi noti, meno noti ma anche inediti della vita e della carriera del cantante sardo che “promette” rivelazioni che incuriosiscono e lasciano col fiato sospeso l’aspirante lettore: Sarà una mia biografia con un po’ di retroscena di questi anni di notorietà, il titolo è Dalla A alla zia Mary. Chi vuol capire… Per ora non dico altro“ (cit. V.S.)

