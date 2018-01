12/01/2018 – 21:25 #RAI1: SUPERBRAIN – LE SUPERMENTI Con Paola Perego. In giuria Bonolis, Valeria Marini e Francesco Giorgino

Due ritorni d’eccezione su Rai1. Dal 12 gennaio va in onda in prima serata il talent dedicato alle abilità della mente umana: Superbrain – Le Supermenti che vede alla conduzione, come nelle precedenti edizioni, Paola Perego che torna così su Rai1 alla guida del format prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Protagoniste del programma saranno persone con capacità mentali straordinarie che si sfideranno tra loro e si sottoporranno al giudizio del pubblico in studio e della giuria, composta da tre personaggi famosi, che cambierà in ogni puntata. Nella prima puntata in giuria siederanno: Paolo Bonolis, Valeria Marini e Francesco Giorgino. Ospite della serata anche Dario Bandiera.

In ogni puntata ci sarà una sfida tra cinque “supermenti” straordinarie che, unendo il loro talento (per i numeri, la memoria, o dotate di un senso particolarmente sviluppato) alla creatività e alla fantasia, daranno vita a momenti di grande spettacolo. Le esibizioni, caratterizzate dalle abilità di queste menti eccezionali, verranno giudicate singolarmente dalla giuria e, al termine di ogni puntata, i voti della giuria verranno sommati a quelli del pubblico in studio per la proclamazione del vincitore che si aggiudicherà un premio di 20.000 euro.

Tra le “supermenti” della prima puntata: un calcolo da record, una vista prodigiosa, una memorizzazione estrema, una persona per cui i cani non hanno segreti e una fisionomista infallibile.

“Superbrain è il programma dedicato alle supermenti! Cioè a tutte quelle persone con doti innate sorprendenti, a volte strane, che cercheranno di superare prove apparentemente impossibili – cosi Paola Perego presenta il programma – Ci dimostreranno quello che la mente può fare grazie a tanto studio, molta tecnica e un pizzico di follia… qualcosa che non si è mai visto prima. Le nostre supermenti – prosegue la conduttrice – si cimenteranno nelle loro sfide e vedremo come la loro creatività e la loro fantasia, unite alle qualità che possiedono, diventeranno spettacolo”.

Nel corso di ogni puntata ci saranno anche delle esibizioni fuori gara. Oltre ai concorrenti ci saranno ospiti internazionali, uno per ogni serata, provenienti da Germania, Spagna, Giappone e Stati Uniti, anche loro con delle capacità innate fuori dal comune, che si cimenteranno in prove spettacolari.

Nella prima puntata arriverà dalla Germania Rüdiger Gamm, capace di fare prodigiosi calcoli mentali.

