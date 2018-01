14/01/2018 – 20:35 #RAI1: CHE TEMPO CHE FA Steven Spielberg, Tom Hanks e Meryl Streep: tre leggende del cinema ospiti in esclusiva

Steven Spielberg, Tom Hanks e Meryl Streep, tre leggende del cinema mondiale, saranno ospiti in esclusiva di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, domenica 14 gennaio alle 20.35 su Rai1. “The Post”, nelle sale dal 1 febbraio e diretto dal genio di Spielberg che vede protagonisti le due icone del grande schermo, Streep e Hanks, è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group con Rai Cinema, distribuito da 01 Distribution.

Tra gli ospiti della puntata del programma condotto da Fabio Fazio anche Luciano Ligabue e Kasia Smutniak, che dal 25 gennaio saranno nei cinema con “Made in Italy”, pellicola diretta dal rocker di Correggio con protagonisti la coppia Accorsi – Smutniak. E ancora il pluripremiato campione Alex Zanardi, che ha annunciato la sua partecipazione alla gara automobilistica “24 ore di Daytona” prevista nel gennaio 2019. Lo spazio dedicato alla musica vedrà ospite Francesca Michielin che si esibirà con il brano “Io non abito al mare” tratto dal suo nuovo album “2640”.

Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback.

A seguire Il Tavolo di Che tempo che fa con la complicità di Fabio Volo, la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo e la simpatia di Orietta Berti. Ospiti di questa puntata: il grande Christian De Sica, Fausto Leali che quest’anno festeggia i 50 anni dal suo primo Sanremo, Frank Matano, nei cinema dal 1 febbraio insieme a Massimo Popolizio con il film “Sono Tornato” diretto da Luca Miniero e l’ex campione di Formula Uno Giancarlo Fisichella. Inoltre Vittoria Puccini, protagonista su Rai1 della serie tv “Romanzo Famigliare” di Francesca Archibugi, Massimiliano Pani arrangiatore compositore, produttore musicale che vanta numerose collaborazioni prestigiose e Francesca Michielin che, dopo la sua esibizione, rimarrà a chiacchierare con Fabio Fazio. Redazione

