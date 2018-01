16/01/2018 – 21:20 #RAI2: STASERA TUTTO E’ POSSIBILE Nuovo appuntamento con Amadeus

Secondo appuntamento, martedì 16 gennaio, con Stasera tutto è possibile, il comedy show di Rai2 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy condotto da Amadeus, in onda alle 21.20.

Tra gli ospiti, pronti a cimentarsi in prove, giochi e sketch in cui spontaneità e improvvisazione saranno fondamentali, ci saranno: Vladimir Luxuria, Massimiliano Rosolino, Justine Mattera, Fabrizio Biggio e Michele La Ginestra.

E molti altri parteciperanno a questa festa, capace di far divertire gli ospiti in studio e il pubblico a casa.

Nella terza edizione di Stasera tutto è possibile, oltre ai giochi classici, che hanno caratterizzato le scorse edizioni, come l’ormai iconico “La stanza inclinata” (in cui gli ospiti del programma devono sfidare la forza di gravità e cercare di restare in equilibrio in una stanza con il pavimento inclinato di 22,5 gradi, improvvisando contemporaneamente uno sketch seguendo le istruzioni del conduttore), ci saranno anche nuovi giochi. Tra questi, “Step market”, una vera e propria televendita al buio in cui i protagonisti del programma dovranno vendere qualcosa senza neanche sapere cosa sia, “Trailer veloce”, pochissimi secondi per interpretare tutti i personaggi di film famosissimi, “Zap zapping”, in cui bisognerà imitare i programmi del palinsesto tv, “Mettici la faccia”, una prova attoriale solo con la testa, e “Step Burger”, in cui gli ospiti del programma si trasformeranno in “ingredienti” e dovranno disporsi fisicamente a strati in un gigantesco hamburger.